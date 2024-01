Marco Verratti le retour surprise, un grand d'Europe s'est placé

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Régulièrement de retour à Paris, pour ses besoins personnels, Marco Verratti ne dirait pas non à un nouveau contrat en Europe. L'Atlético de Madrid a tenté le coup sur ce début de mercato.

Parti de force du Paris SG l’été dernier à l’image de Neymar, Marco Verratti a eu beaucoup de mal à rejoindre un championnat de seconde zone. L’international italien a signé pour le Qatar dans les derniers instants du mercato, histoire de faire de la place dans l’effectif parisien et de montrer que le club de la capitale avait tourné la page. Récemment, dans un ses entretiens à la presse, Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir à quel point le natif de Pescara, déniché en D2 italienne, l’avait marqué. « Marco, vraiment, pour moi, était un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. C’était peut-être un des meilleurs investissements que l’on a faits. On l’a acheté 11 millions d’euros, si je ne me trompe pas. Il est resté onze ans. Chaque saison, il était un des meilleurs joueurs. Mais après le coach a une nouvelle philosophie, une nouvelle stratégie. J’ai promis au coach en le choisissant que je serai derrière lui, de lui donner ce qu’il veut. C’est ce qu’on a fait. Marco reste une légende du Paris Saint-Germain », a livré le président du PSG.

Marco Verratti enchaine les cartons au Qatar

La page est néanmoins tournée et Marco Verratti évolue désormais à Al-Arabi SC, même s’il revient à Paris dès qu’il en a l’occasion. Et si, à 31 ans seulement, il tentait une dernière aventure en Europe, histoire aussi de regagner une place dans la Nazionale ? Le coup a été tenté par l’Atlético de Madrid, qui rêvait de relancer l’ancien joueur du Paris SG cet hiver, pour renforcer une équipe selon les désirs de Diego Simeone, qui masque de moins en moins son agacement face à l’immobilisme de ses dirigeants. Mais selon le journal espagnol, il fait partie des pistes qui ont été abandonnées en raison du cout exorbitant de son salaire au Qatar, où l’Italien gagne très bien sa vie, ce qui lui a aussi permis d’accepter de quitter le PSG sans trop rechigner. A l’image de Pierre-Emil Hojbjerg, également jugé comme trop cher, l’Atlético de Madrid n’a pas voulu se mettre en danger financièrement en tentant le pari Marco Verratti, qui devrait donc, sauf grosse offre venue d’Europe, rester au Qatar cette saison. Au sein d’une équipe d’Al-Arabi qui évolue au milieu de tableau, et où il a pris quatre cartons jaunes sur les cinq derniers matchs, pour ne pas changer.