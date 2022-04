Lukaku au Barça, le coup de folie de l'été

Pour renforcer son attaque la saison prochaine, le FC Barcelone rêve d'un grand joueur. Les noms d'Haaland et Lewandowski ont été cités mais ces dossiers demeurent difficiles. Par contre, l'espoir est de mise sur une nouvelle piste catalane, Romelu Lukaku.

Longtemps craint dans toute l'Europe pour la puissance de son attaque, le FC Barcelone n'affiche plus les mêmes armes en 2022. Finis les Samuel Eto'o, Thierry Henry, David Villa et surtout Lionel Messi, le Barça est orphelin d'un joueur capable d'enchaîner les buts. Certes, Pierre-Emerick Aubameyang fait le boulot avec onze buts marqués en dix-huit matches mais la bande à Xavi a souvent manqué d'efficacité dans la finition cette saison. Un tueur des surfaces est donc fermement attendu au Camp Nou. Ces dernières semaines, les recruteurs blaugranas se sont mis au travail pour trouver l'homme adéquat pour le poste.

En effet, les premières rumeurs ont fait état d'un intérêt du Barça pour Erling Haaland. Mais, le dossier est très compliqué car le Norvégien est fortement désiré dans toute l'Europe. Ensuite, c'est Robert Lewandowski qui était convoité par les Blaugranas. Mais, l'attaquant du Bayern ne va pas être simple à attirer surtout financièrement. Finalement, le Barça a décidé de se pencher sur Romelu Lukaku. ESPN indique en effet que la direction sportive catalane, composée de Mateu Alemany et Jordi Cruyff, a déjà rencontré le représentant du joueur Federico Pastorello.

