Liverpool ‍: Jürgen Klopp craque pour un Français, ce n'est pas Mbappé

Malgré les départs de plusieurs cadres, Liverpool reste l'une des équipes les plus spectaculaires en Europe. Jürgen Klopp souhaite encore renforcer son effectif avec l'arrivée d'un joueur français qui brille en Premier League.

Qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League et les demi-finales de la Carabao Cup, avec une place de leader de la Premier League, Liverpool réalise un début de saison très impressionnant. Les départs de Roberto Firmino, James Milner, Fabinho et Jordan Henderson ne changent rien, le géant anglais parvient à relancer un nouveau cycle avec d'autres joueurs, plus jeunes. Jürgen Klopp est très impliqué dans le projet des Reds et ne veut pas passer à côté d'une future star, comme ça a été le cas avec Jude Bellingham l'été dernier. Ainsi, comme le rapporte Marca, Michael Olise est toujours dans le viseur de Liverpool. Lors du précédent mercato estival, le Français a été approché par Chelsea mais a préféré poursuivre avec Crystal Palace. Excellent depuis son retour de blessure, le joueur de 22 ans pourrait finalement atterrir à Anfield.

Liverpool et Jürgen Klopp sous le charme de Michael Olise

D'après les renseignements du journal The Mirror, Michael Olise est évalué à 58 millions d'euros. Depuis son retour de blessure, l'ailier a inscrit 5 buts et a délivré 1 passe décisive, le tout en étant élu homme du match à 6 reprises, en seulement 9 rencontres disputées. Michael Olise possède assurément un avenir radieux et Liverpool en a conscience. Jürgen Klopp apprécie particulièrement le profil de l'international français avec les Espoirs (7 sélections). Mais la concurrence risque d'être rude sur ce dossier, surtout que Liverpool possède déjà plusieurs joueurs à ce poste. Chelsea, l'un des clubs formateurs de Michael Olise, pourrait également revenir à la charge cet hiver. Son nom va probablement affoler le marché des transferts dans les prochains jours, en attendant une offensive des Reds.