Lionel Messi est officiellement un joueur de l'Inter Miami

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

L'Inter Miami a officiellement annoncé la signature de Lionel Messi ce samedi. Le joueur de 36 ans arrive libre du PSG.

Le septuple et peut-être futur octuple ballon d'or montrera désormais ses talents au public de la MLS. C'était annoncé depuis plus d'un mois, c'est devenu réalité ce samedi soir. Après le FC Barcelone et le PSG, Lionel Messi jouera à l'Inter Miami. La franchise floridienne l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Sur la vidéo postée sur Twitter, on le voit enfiler le maillot rose de Miami avec le numéro 10 qu'il portera dans les prochaines semaines en match. Lionel Messi sera présenté à la presse et aux supporters ce dimanche.