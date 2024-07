Le successeur de Carvajal à 80 ME, le Real Madrid est prévenu

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid recherche activement un latéral plus offensif que Dani Carvajal, pour avoir une vraie alternative dans le futur. Les Merengues sont sur l'une des références du poste en Europe mais le prix s'annonce élevé.

Si Kylian Mbappé a été présenté comme la prise de guerre de l'été par le Real Madrid, le mercato madrilène est loin d'être terminé. Les Merengues travaillent pour améliorer les rares points faibles du onze aligné par Carlo Ancelotti. Depuis plusieurs mois, le Real s'interroge notamment sur les postes de latéraux. Si Ferland Mendy et surtout Dani Carvajal ont fait une superbe saison, le géant espagnol a besoin d'autre chose. Il recherche des profils plus offensifs ou plus rapides. Ainsi, cela fait plus d'un an que le Real pousse pour recruter l'arrière gauche du Bayern Munich Alphonso Davies. Toutefois, le club allemand fait toujours de la résistance pour un joueur sous contrat jusqu'en 2025.

Le Real Madrid vise Alexander-Arnold

Pour le côté droit de la défense, la cible est encore plus prestigieuse. En effet, selon le site espagnol Fichajes, le Real Madrid rêve de Trent Alexander-Arnold. Cadre de Liverpool depuis 2018, le joueur de 25 ans ne possède plus qu'un an de contrat comme Alphonso Davies. Néanmoins, Liverpool est plus gourmand que ne l'est le Bayern. Si les Bavarois réclament au moins 50 millions d'euros pour Davies, les Reds ont fixé un prix démesuré pour Alexander-Arnold.

Real Madrid's plan is to sign Trent Alexander-Arnold for FREE in 2025. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚪



(via @diarioas) pic.twitter.com/nmgDqiqh3f — Pubity Sport (@pubitysport) July 19, 2024

Liverpool veut 80 millions d'euros minimum. Un signal fort pour montrer au Real Madrid que le latéral droit ne sera pas cédé aussi facilement. Néanmoins, le club anglais n'est pas dans la position la plus confortable. Trent Alexander-Arnold traine pour prolonger son contrat, faisant craindre un départ gratuit pendant l'été 2025. Pour le Real Madrid, le temps ne presse pas concernant ce transfert. Les Madrilènes peuvent attendre un an pour l'international anglais puisqu'ils ont ce qu'il faut en stock. Titulaire du poste, Dani Carvajal a produit la meilleure saison de sa carrière avec plusieurs buts décisifs comme pour montrer qu'il sait lui aussi attaquer.