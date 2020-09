Mercato : Le Real prend une grande décision pour Benzema

Dans : Mercato.

Libre comme l’air depuis son départ du Paris Saint-Germain il y a près de trois mois, Edinson Cavani a proposé ses services au Real Madrid.

Par l’intermédiaire de ses agents, l’ex-buteur du PSG a tenté le coup afin d’intégrer l’effectif de Zinedine Zidane. Il faut dire qu’à ce jour, Karim Benzema ne dispose pas de véritable doublure de haut niveau, dans la mesure où Luka Jovic a été très décevant la saison dernière, à tel point que le Real Madrid envisage de le prêter d’ici la fin du mercato. Sur le papier, Edinson Cavani pouvait donc représenter une belle opportunité pour le club merengue. Mais selon les informations obtenues par Marca, Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont pris la décision de refouler le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Le média fait par ailleurs savoir que le Real Madrid ne devrait pas enregistrer de gros mouvements d’ici la fin du mercato dans le sens des arrivées. Et pour cause, l’Espagne traverse une crise économique sans précédent depuis le confinement. Si le Real Madrid a mieux géré les secousses que le FC Barcelone, le club merengue négocie toutefois des baisses de salaire avec ses joueurs afin de surmonter les conséquences du Covid-19, preuve que la situation est préoccupante. Dans ce contexte, il est donc hors de question pour Florentino Pérez de réaliser une folie sur le marché des transferts en s’attachant par exemple les services d’une star telle qu'Edinson Cavani, dont le salaire colossal ferait exploser la masse salariale d’un club qui vient de se débarrasser de James Rodriguez et de Gareth Bale, justement pour diminuer ses charges. Plus que jamais, Mariano Diaz et Borja Mayoral auront donc leur chance la saison prochaine, et se disputeront le statut de doublure de Karim Benzema au Real Madrid.