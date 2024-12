Le Real Madrid dans le dur, un Français accusé et ce n'est pas Mbappé

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

De retour sur les terrains de football après plus d'un mois d'absence, Aurélien Tchouameni n'a pas réussi à impacter suffisamment son équipe lors de la défaite du Real Madrid face à Bilbao. De quoi s'assister de vives critiques.

Depuis le début de la saison, Aurélien Tchouaméni doit assumer un rôle de milieu défensif. Placé juste devant la charnière centrale, il a le jeu devant lui, mais est contraint de moins se projeter que lors de ses deux premières saisons au Real Madrid. Résultat, il est moins décisif et son importance dans le onze de Carlo Ancelotti est régulièrement remise en cause par les observateurs du club. Après un mois d'absence et quatre matchs manqués à cause d'une blessure à la cheville, le milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux a fait son grand retour dans l'équipe titulaire. Il n'a toutefois pas brillé et n'a pas pu empêcher la défaire des siens face à l'Athletic Club. Un état de fait qui le place au cœur de nombreuses critiques.

Aurélien Tchouaméni, un retour raté

Son retour sur les terrains ne restera pas dans les annales. Aurélien Tchouaméni s'est attiré la foudre de la presse catalane qui se donne à cœur de joie de commenter son match. « L'équipe s'est tournée encore et encore vers Ceballos, ou vers Bellingham lorsqu'il reculait de sa position initiale, mais pas vers Tchouameni, pour qui ce rôle est trop grand lorsqu'il sent le souffle de ses rivaux dans son cou. Son meilleur profil est défensif, mais il ne brille que lorsque son équipe défend dans les trois quarts de son terrain. Il n'accompagne cependant pas la pression quand ses coéquipiers montent pour tenter de subtiliser le ballon adverse. Il se verrouille dans sa position et laisse l'espace à l'adversaire pour s'en sortir », tacle SPORT.

Sur les réseaux sociaux, il ne fait pas non plus l'unanimité. « Il y a une galaxie d'écart entre Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, ils ne pratiquent pas le même sport », lance un supporter du Real Madrid sur X. Sa condition physique a vivement été critiquée, mais c'est un paramètre qui se corrige avec la répétition des entrainements et des matchs. Reste à savoir s'il parviendra à conserver la confiance de Carlo Ancelotti lors des prochaines rencontres.