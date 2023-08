Le PSG et le Real s'opposent frontalement au mercato

Dans : Mercato.

Comme chaque été, le PSG et le Real Madrid se livrent de rudes batailles sur le marché des transferts, fréquemment au sujet de Kylian Mbappé. Si le Français est sur le point de rester à Paris, le club espagnol compte se venger concernant un autre dossier.

Après les recrutements de Gonçalo Ramos et d'Ousmane Dembélé ainsi que le départ de Neymar, le PSG change complètement la face de son attaque. En attendant de savoir si Kylian Mbappé va rester, le Français a été réintégré au groupe et les négociations se poursuivent. Toutefois, Paris est toujours très intéressé par Randal Kolo Muani. L'attaquant de Francfort a fait une forte impression lors de la Coupe du monde au Qatar où son entrée en finale ainsi que son but en demi-finale contre le Maroc ont suffi pour convaincre les cadors européens de miser sur lui au mercato estival. Si le PSG est ouvertement impliqué pour recruter l'ancien Nantais, le Real Madrid est à l'affût pour doubler le club de la capitale.

Le Real Madrid prévoit de se venger du PSG

Comme le rapporte le média Gol Digital, les Merengue perdent patience avec Kylian Mbappé et le PSG. Pour se venger du club français, le Real Madrid compte recruter Kolo Muani au nez et la barbe des Parisiens. Avec le départ de Karim Benzema, la Maison Blanche a cruellement besoin d'un nouvel avant-centre. Kolo Muani pourrait être ce joueur. Un coup double est envisagé par Madrid. À savoir, se renforcer mais également voler un joueur convoité par le PSG depuis longtemps. Il faudra d'abord convaincre les dirigeants allemands de vendre le joueur de 24 ans, car ce dernier est évalué à 80 millions d'euros selon le site Transfermarkt et Francfort espère recevoir un très gros chèque avec une probable vente du natif de Bondy. Le Real Madrid prépare sa vengeance.