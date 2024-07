Le prix de ce crack s'écroule, l'OM et le PSG se font griller

De retour à la Juventus Turin après un prêt concluant à l’AS Roma, Dean Huijsen est courtisé par plusieurs clubs, notamment en France. L’OM et le PSG sont sur les rangs mais un club anglais a tout raflé.

Assez méconnu en France, Dean Huijsen est un nom qui revient avec insistance depuis le début du mercato. Défenseur espagnol de 19 ans sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2028, le natif d’Amsterdam a réalisé une belle saison en prêt à l’AS Roma. Malgré les promesses entrevues sous le maillot du club de la Louve, la Juve souhaite profiter de sa belle cote pour le vendre afin de financer l’arrivée de Jean-Clair Todibo, priorité de Thiago Motta. A la recherche d’un jeune défenseur central, le Paris Saint-Germain a manifesté son intérêt pour Dean Huijsen et a été rejoint dans la course à la signature du jeune Espagnol par l’Olympique de Marseille.

Jusqu’à présent, le tarif fixé par la Juventus Turin était cependant assez élevé puisque les dirigeants turinois réclamaient 30 millions d’euros pour le défenseur central d’1m97. La Juve semble néanmoins pressée de vendre son joueur pour accélérer la suite de son mercato, raison pour laquelle le tarif de Dean Huijsen s’écroule au fil des semaines. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin ne réclamait plus que 18 millions d’euros plus 20% à la revente, pour vendre son joueur. Un prix beaucoup plus abordable pour l’OM et qui pourrait relancer l’intérêt du PSG, longtemps associé à Huijsen mais qui n’a plus donné de nouvelle depuis près de deux semaines.

🚨🍒 Dean Huijsen to Bournemouth, here we go! Verbal agreement in place on €18m deal plus sell-on clause for Juventus.



Huijsen has agreed on long term deal at #AFCB with medical tests to follow.



↪️🇫🇷 Juventus plan to bid for Jean Clair Todibo as soon as Huijsen deal is signed. pic.twitter.com/xYrkJX257E