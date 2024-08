Le départ de Kingsley Coman en Arabie Saoudite remis en cause ‍!

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Le transfert de Kingsley Coman à Al-Hilal pose de gros problèmes administratifs au club saoudien. En effet, ce dernier doit rapidement vendre un joueur étranger pour éviter certains déboires.

Ces derniers jours ont été particulièrement mouvementés pour Kingsley Coman. Récemment, on apprenait que l'ailier tricolore avait pris la décision de quitter le Bayern Munich. S'il lui restait encore du temps sur son contrat, il savait que le club bavarois faisait pression pour que les plus gros salaires du club finissent par partir. Annoncé dans la foulée du côté d'Al-Hilal, son transfert est beaucoup plus compliqué à réaliser que prévu.

Kingsley Coman, un transfert qui dérange

Les clubs de Saudi Pro League ont droit, depuis peu, d'enregistrer un maximum de 8 joueurs étrangers dans leur effectif. Pour le club d'Al-Hilal, il n'y avait jusqu'alors pas de problème. Toutefois, avec le retour à venir de Neymar dans le groupe, la direction du club saoudien va devoir faire des choix. Pour l'heure, elle n'a pas prévu d'enregistrer l'ancien Parisien qui n'est toujours pas revenu de blessure. Elle va donc devoir se séparer d'un élément si elle veut pouvoir recruter Kingsley Coman. Le plus probable, à l'heure actuelle, est un départ de Renan Lodi. L'ancien de l'OM n'a cependant pas trouvé de porte de sortie pour le moment. Pour rappel, le mercato saoudien ferme lundi 2 septembre.