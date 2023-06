Le coup de sang de Griezmann, il plaque tout pour la Messi League

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Antoine Griezmann a retrouvé son niveau et de belles statistiques à l'Atlético cette saison. De quoi faire remonter sa cote en Europe et pourquoi pas l'inciter à un transfert. Une perspective possible au vu de la faible clause protégeant le joueur français.

Antoine Griezmann va t-il revenir à la table...des joueurs qui animent le mercato estival ? Un an avant, le Français était presque devenu un paria sur le marché européen. Même dans son club de cœur, l'Atlético Madrid, il manquait parfois de temps de jeu. Néanmoins, depuis son très bon Mondial au Qatar, tout est reparti comme sur des roulettes. Grizou a aidé les Colchoneros sur cette fin de saison, lesquels ont terminé 3e à seulement un petit point du Real. Griezmann était véritablement le joueur numéro 1 de Liga en 2023. Il a fini le championnat sur un total de 15 buts et 17 passes décisives. Un bilan de très grand joueur et de leader du club.

Griezmann à 25 millions, c'est possible pour le PSG

Pour tous les observateurs, Griezmann est la valeur sûre de l'Atlético. Néanmoins, cela ne se traduit pas forcément dans les faits. En effet, le journal L'Equipe a révélé dans un article la clause libératoire du joueur français chez les Colchoneros. Elle offre bien des espoirs aux potentiels clubs intéressés par le champion du monde 2018. Il ne faudra débourser que 25 millions d'euros pour s'attacher les services du Français selon le quotidien sportif français.

La très intéressante clause de départ d'Antoine Griezmann



Même s'il ne désire pas quitter l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann pourrait voir des clubs faire le forcing cet été, en raison du montant de sa clause de départ https://t.co/CEv9vYFy7V pic.twitter.com/I5Ae8qzxtx — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 14, 2023

Un chiffre bien évidemment ridicule pour un joueur d'un tel niveau. Un départ est possible surtout qu'il soulagerait les finances du club madrilène. C'est d'autant plus vrai que le PSG était cité, Griezmann pouvant succéder à Kylian Mbappé à Paris. Au vu de la clause libératoire de Grizou, la tâche ne s'annonce pas du tout impossible pour le club parisien. L'Equipe précise toutefois que le club parisien n'a pas encore bougé sur ce dossier. Un tel prix amènera forcément d'autres clubs européens sur le coup. Néanmoins, Griezmann voudra t-il quitter un pays et un club où il se sent si bien ? Rien n'est moins sûr d'autant qu'en cas de départ, le Français a un rêve : rejoindre la Major League Soccer. Il adore se rendre aux Etats-Unis, et y était encore la semaine dernière, discutant avec quelques responsables de la MLS. D'autant plus que désormais, avec Lionel Messi en caution, le championnat américain possède une exposition encore plus incroyable, pour ce grand fan de NBA.