Le capitaine de Liverpool craque pour l’Arabie Saoudite

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Capitaine de Liverpool, Jordan Henderson a fait savoir à ses dirigeants qu’il avait fait son choix, et qu’il avait décidé de répondre favorablement à l’offre d’Al-Ettifaq.

Le club saoudien avait déjà effectué une première offre au joueur mais la réponse avait été négative. Cette fois-ci, c’est le contraire et le patron des Reds a trouvé un accord sur le plan personnel avec le club où officie désormais Steven Gerrard comme entraineur. Son salaire serait quasiment multiplié par quatre pour atteindre 25 millions d’euros par an. Il reste un an de contrat au joueur anglais à Liverpool, qui demande 12 millions d’euros pour valider le transfert. Toutefois, le club basé dans la ville de Dammam espère le recruter gratuitement s’il parvient à rompre son contrat avec les Reds.