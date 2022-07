Le Bayern offre 22,5 millions à Rennes pour une pépite

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Alors qu'il s'apprête à perdre Robert Lewandowski, le Bayern Munich réfléchit déjà à l'avenir au poste d'attaquant. Les Bavarois se montrent notamment très pressant pour le jeune prodige rennais, Mathys Tel.

Dans un marché européen toujours plus difficile et impitoyable, les gros clubs doivent fortement anticiper pour devancer leurs concurrents. Il faut aller chercher les pépites très jeunes et très tôt même quand elles n'ont pas encore prouvé au haut niveau. Le Bayern Munich le sait très bien et il prépare l'avenir au poste concurrentiel d'avant-centre. Tandis que le club bavarois devrait perdre Robert Lewandowski, il lui faut rebondir pour avoir un buteur sous le coude en prévision des prochaines années. Un jeune talent que le club allemand a déjà trouvé en Bretagne, du côté du Stade Rennais avec Mathys Tel.

Le Bayern offre 22,5 millions d'euros pour Tel

Le jeune joueur de 17 ans est l'un des plus prometteurs issus du centre de formation rennais. Déjà très intéressant avec la réserve et en Gambardella la saison passée, Tel n'a joué que sept rencontres de Ligue 1 avec l'équipe professionnelle. Suffisant pour que l'international français u18 ne tape dans l'œil du Bayern et de son directeur sportif Hasan Salihamidzic, qui selon l'Equipe font tout pour le recruter cet été.

Après une premier offre au montant inconnu transmise à Rennes et refusée par les Bretons, le Bayern retente sa chance avec une nouvelle proposition dont la note est révélée par le quotidien sportif. Le club bavarois offre 22,5 millions d'euros à Rennes pour Mathys Tel, avec 18 millions d'euros fixe et des bonus qui atteignent 4,5 millions d'euros. Cette seconde proposition aurait aussi été refusée par les Rennais. Pas de souci pour le multiple champion d'Allemagne qui compte bien tenter une troisième fois sa chance pour un joueur sous contrat jusqu'en 2024 et que le Bayern veut à tout prix attirer chez lui.