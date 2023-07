Le Bayern Munich fanfaronne, la réponse de Tottenham est folle

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Désireux de recruter un avant-centre, poste laissé libre depuis le départ de Robert Lewandowski, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Harry Kane. Si le joueur est d'accord pour rejoindre le club allemand, il reste encore à convaincre Tottenham. Le prix de l'Anglais risque d'augmenter après les récentes déclarations d'Uli Hoeness.

Interrogé par Sport1, le président d'honneur du Bayern Munich a annoncé samedi que la piste Harry Kane était bien concrète et que Tottenham allait bientôt céder son buteur durant cette période de mercato estival. Une déclaration non sans conséquence puisque les Spurs tentent de faire grimper le prix de leur leader offensif, dont le contrat expire en juin 2024 et qui ne devrait plus prolonger à Londres. Le récent champion d'Allemagne a déjà envoyé des offres de 60, 70 millions d'euros, refusées par Tottenham qui exige beaucoup plus. Pour la presse anglaise, les propos d'Uli Hoeness vont surtout réussir à faire augmenter le prix de l'attaquant de 29 ans.

Tottenham fait grimper le prix de Kane et attend 100 millions

Comme l'a expliqué le Bayern Munich, qui est aussi en train de finaliser l'arrivée de Kyle Walker, Harry Kane a tout intérêt à quitter Tottenham pour rejoindre une équipe habituée aux titres et qui dispute la Ligue des Champions chaque année, ce qui n'est pas le cas des Coys. Les Spurs sont conscients qu'il est impossible de retenir le meilleur buteur du club (280 buts) mais qu'il est encore possible de faire exploser le prix de l'Anglais. Harry Kane, pisté également par le PSG, va selon toute vraisemblance quitter Tottenham cet été. Si la destination la plus probable est le Bayern Munich, reste à savoir à quel prix. Une somme de 100 millions d'euros est évoquée par les médias britanniques. Les Spurs sont très motivés à l'idée d'empocher un gros billet, probablement pour immédiatement investir afin de trouver un remplaçant au natif de Walthamstow. Et ce ne sont pas les déclarations présomptueuses du club bavarois qui vont impressionner Daniel Levy, le patron des Spurs, prêt à encore augmenter ses prétentions financières.