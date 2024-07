Le Barça vire un Français brutalement

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Toujours en recherche de liquidités, le FC Barcelone veut se séparer de nombreux joueurs au mercato. Clément Lenglet est sûrement le principal indésirable du vestiaire. Néanmoins, les offres ne sont pas nombreuses pour le défenseur français.

Il n'a pas fallu attendre 2024 pour constater que le FC Barcelone ne voulait plus de Clément Lenglet. Le défenseur central français a passé les deux dernières saisons loin de la Catalogne, étant prêté à Tottenham puis à Aston Villa. Cependant, ces expériences ont été peu intéressantes pour l'international français. La saison dernière, par exemple, il a eu un rôle mineur dans la qualification d'Aston Villa en Ligue des champions. Surtout, ces prêts n'ont débouché sur aucune offre concrète pour Lenglet. Revenu à Barcelone, il n'a plus beaucoup d'avenir chez les Blaugranas. L'émergence de Pau Cubarsi signifie la fin de l'aventure à Barcelone pour lui d'autant que le Barça doit économiser son important salaire.

Le Barça prêt à lâcher Lenglet gratuitement

Clément Lenglet est le joueur à vendre en premier cet été pour le FC Barcelone. Mais, c'est beaucoup plus dur à concrétiser dans la réalité. Le Français n'intéresse pas suffisamment de clubs alors que le Barça accepterait un transfert sec tout comme un prêt avec option d'achat. Les clubs saoudiens sont les plus actifs dans le dossier mais Lenglet ne veut pas aller en Saudi Pro League et préfère rester en Europe. Selon le média catalan Sport, c'est finalement Besiktas qui pourrait arriver en sauveur pour le Barça.

🦅 Beşiktaş, Clement Lenglet'i kadrosuna katmak istiyor.



👉 Lenglet, Hansi Flick'in planları arasında yer almıyor, Barcelona çözüm arıyor.



👉 Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Lenglet, Avrupa'dan bir takım istiyor.



🔗 (Sport) pic.twitter.com/E1opNjaAOb — Tribün Beşiktaş (@tribunbesiktas) July 23, 2024

En effet, le club turc s'est positionné pour obtenir Clément Lenglet en prêt. Une option parfaite pour les Barcelonnais puisqu'elle implique une large prise en charge du salaire de Lenglet par le club stambouliote. Le FC Barcelone serait même prêt à laisser filer le Français à Besiktas sans paiement d'une indemnité de transfert. Un transfert gratuit motivé par la volonté d'économiser le salaire de Lenglet, l'un des plus importants du club catalan. Cela presse pour un FC Barcelone exsangue financièrement alors que Lenglet est sous contrat jusqu'en juin 2026.