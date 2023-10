Le Barça relance Joao Felix, l'Atletico lui demande 80 ME

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après 4 années frustrantes à l'Atlético Madrid, Joao Felix est parti en prêt au FC Barcelone pour se relancer. Ses débuts en Catalogne sont encourageants, dans l'attitude comme dans les statistiques. De quoi faire miroiter un beau pactole aux Colchoneros.

Pour réussir une belle carrière, il faut parfois juste être au bon endroit au bon moment. Le talentueux portugais Joao Felix n'était sans doute pas dans son élément à l'Atlético Madrid. Pas facile de s'exprimer techniquement dans le dispositif austère de Diego Simeone. El Cholo apprécie l'abnégation défensive et le don de soi, ce à quoi n'adhère plus Joao Felix. En échec et malheureux à Madrid, il a été prêté au FC Barcelone cet été. Cela va beaucoup mieux avec le jeu léché de Xavi, en témoignent les 3 buts et 2 passes décisives réalisés en 7 matchs seulement.

Felix renaît, l'Atlético ne fera pas de rabais

Surtout, le langage corporel de Joao Felix a changé. Emprunté chez les Colchoneros, il semble bien plus léger et souriant sur le terrain chez les Blaugrana. Pour beaucoup de médias espagnols, Joao Felix est redevenu un joueur majeur du championnat espagnol. De quoi lui redonner une certaine valeur sur le marché des transferts. Alors que l'Atletico était prête à le vendre voire le brader cet été, les choses ont changé et le Barça risque de subir l'inflation pour Joao Felix.

Selon les informations du quotidien AS, l'Atlético Madrid évalue désormais son Portugais à 80 millions d'euros ! Il ne partira pas pour une somme inférieure l'été prochain, quel que soit le club prétendant. Le club madrilène est satisfait d'avoir prêté Felix l'été dernier, comprenant tout le bénéfice apporté par le Barça à la cote du joueur. Le FC Barcelone devra donc mettre le prix, sous peine de voir l'histoire d'amour avec Felix ne durer qu'un an. Une immense frustration pour tout le monde, sauf l'Atlético Madrid en manque de liquidités.