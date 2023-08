Laporte va prendre la porte à Man City

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

La signature de Josko Gvardiol à Manchester City est un superbe coup pour le club mancunien mais un désastre pour Aymeric Laporte. L'international espagnol est désormais mis en vente par les Citizens, lesquels ont déjà fixé leurs exigences pour une vente.

En quelques années, Manchester City s'est sans doute construit la meilleure défense d'Europe. Après l'arrivée de Ruben Dias, un autre roc défensif a rejoint les Citizens cet été en la personne de Josko Gvardiol. Malgré un transfert estimé à 90 millions d'euros, City fait clairement des envieux en Europe. Le Croate arrive de Leipzig avec un CV impressionnant et notamment un Mondial 2022 de grande qualité. Il avait figuré dans l'équipe type de la compétition après avoir aidé la Croatie à finir troisième. Avec aussi Nathan Aké et Manuel Akanji, Manchester City possède une défense centrale de belle facture. Malheureusement pour lui, cela n'inclut plus Aymeric Laporte. L'international espagnol vit sans doute ses dernières heures au club.

35 millions d'euros attendus pour Aymeric Laporte

Arrivé en 2018 en provenance de Bilbao, Laporte a souvent été bon sous le maillot de Manchester City. Très apprécié de Pep Guardiola, le natif d'Agen a malheureusement payé la concurrence de plus en plus fournie au fil des années. C'est pourquoi Manchester City veut le vendre cet été. Une option approuvée par Laporte, lequel a fait le tour à City s'étant constitué un superbe palmarès avec une Ligue des champions notamment en juin dernier. Reste désormais à retrouver du temps de jeu ailleurs, pourquoi pas dans une autre formation de Premier League ?

Man City look to cash in on Aymeric Laporte after Josko Gvardiol transfer | @MullockSMirrorhttps://t.co/V1UrHDW9Cc pic.twitter.com/crjz3yy7zR — Mirror Football (@MirrorFootball) August 5, 2023

Arsenal, Tottenham et Aston Villa sont déjà candidats à son recrutement selon le Daily Mirror. Toutefois, cela ne séduit pas forcément Manchester City qui préférerait un club étranger pour Laporte plutôt qu'un rival de Premier League. Comme toujours au mercato, c'est l'argent qui va dicter le transfert du joueur. City attend 30 millions de livres Sterling, soit près de 35 millions d'euros pour Aymeric Laporte. A 29 ans, Laporte a suffisamment de qualités pour être la bonne affaire tardive de ce mercato estival 2023.