La L1 plutôt que les Saoudiens, un ancien de l'OM prévient

Si le mercato s'est fini en France ce vendredi, les clubs de Ligue 1 peuvent toujours recruter des joueurs libres sur le marché. André Ayew en fait partie et l'ancien marseillais apprécierait de retrouver le championnat de France au plus vite.

Parfaitement renforcées ou complètement affaiblies, les formations de Ligue 1 ont terminé leur mercato vendredi pour les derniers retardataires. Toutefois, il reste toujours de potentielles bonnes affaires à dénicher avec les joueurs libres sur le marché. André Ayew en fait partie. Le Ghanéen est sans club depuis la fin de sa collaboration de six mois avec Nottingham Forest. A 33 ans, l'ancien joueur de l'OM a encore des choses à montrer sur le terrain. L'ailier aime toujours son sport et surtout les grands championnats européens, les privilégiant à un gros chèque dans un pays exotique.

En effet, Ayew est suivi par des clubs turcs, saoudiens et américains. Cependant, il n'a répondu favorablement à aucune de ces offres. Selon les informations de Foot Mercato, André Ayew veut jouer dans un club parmi les cinq grands championnats européens. Avis aux intéressés en Ligue 1 puisque le Ghanéen compte bien la France dans ses destinations possibles.

