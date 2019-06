L1 : Un duel Lyon-Rennes pour un milieu offensif ?

Dans : Mercato, Ligue 1, OL, Rennes, SCO.

L'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais semblent avoir eu la même idée avant le début du mercato, puisque les deux clubs se seraient rapprochés récemment du SCO Angers afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert de Flavien Tait. Sous contrat avec le club angevin jusqu'en 2022, le milieu offensif de 26 ans sort d'une belle saison sur le plan personnel (5 buts et 9 passes décisives) et cela n'a pas échappé aux recruteurs de l'OL et de Rennes. Dans ce dossier, si le club de Jean-Michel Aulas a plusieurs fois supervisé Flavien Tait et a pris des renseignements, L'Equipe affirme que c'est le club rennais qui est le plus avancé dans cette piste.

D'autant plus que le milieu de terrain est lui très intéressé par l'idée de signer à Rennes lors de mercato. Aucune offre n'a encore été soumise au SCO, mais Olivier Létang tente de trouver la bonne proposition, histoire de ne pas tergiverser trop longtemps sur ce dossier. L'offre bretonne devrait se situer autour de 8ME, valeur estimée de Flavien Tait à cet instant du mercato, sauf si l'Olympique Lyonnais décide évidement de faire grimper (un peu) les prix.