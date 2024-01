L1 ‍: Moise Kean déchire toutes les offres françaises

Courtisé par Rennes et Nice, Moise Kean ne veut pas entendre parler d’une autre destination que l’Atlético de Madrid, qui le courtise également lors de ce mercato hivernal.

En manque de temps de jeu à la Juventus Turin depuis le début de la saison, Moise Kean a de fortes chances de quitter la Vieille Dame avant la fin du mois de janvier. Les courtisans de l’international italien ont encore une semaine pour rafler la mise et des clubs de Ligue 1 ont tenté leur chance. C’est le cas de l’OGC Nice ou encore du Stade Rennais, qui étaient très intéressés par la perspective de récupérer l’ancien buteur du Paris Saint-Germain dans leurs rangs.

🔴⚪️ Moise Kean has decided not to consider more than three club's approaches in the last days as he wants to join Atlético Madrid.



Kean, waiting for the green light from Atléti after verbal agreement on six month loan from Juventus. pic.twitter.com/eRqT6lWnDV