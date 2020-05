L1 : Le mercato ridiculement inutile cet été ?

Dans : Mercato.

La décision prise cette semaine a le mérite d’être claire, la saison de football 2019-2020 est terminée à tous les niveaux. Cela pourrait donner lieu à un mercato catastrophique.

Les amateurs le savaient déjà depuis quelques semaines, les professionnels l’ont appris avec surprise ce mardi. Les conséquences sont terribles sur le plan financier, mais l’état a pris sa décision pour des raisons sanitaires avant tout. Outre les problèmes économiques que cela va apporter, la crainte des clubs français est désormais de voir les autres championnats parvenir à reprendre, et laisser la Ligue 1 prendre un retard incommensurable. A la base, le football français compte déjà beaucoup sur le mercato et les ventes pour équilibrer son bilan économique chaque saison. Mais si, au mois de juin et juillet, quand les transactions de fin de saison pourront débuter en France, les autres clubs européens sont en train de finir les matchs et de récolter les droits TV, les ventes seront impossibles, sur le plan réglementaire. Une catastrophe que voit venir Loïc Tanzi, le journaliste spécialisé de RMC.



« Le mercato maintenu comme d’habitude en France ? Il faudra voir le choix des autres championnats. Car si le mercato débute en France et pas ailleurs, les clubs français pourront acheter et non vendre. Et quand on sait que certains clubs doivent vendre d’abord », a lancé Loïc Tanzi. De quoi augmenter la crainte de clubs comme l’OM, qui misent énormément sur les ventes pour limiter la casse au niveau de ses pertes. Mais aussi de Lille et Monaco, qui sont habitués à de grosses rentrées d'argent en provenance de l'étranger. Autant dire que les décisions dans les autres pays européens risquent d’être très attendues dans les prochaines semaines.