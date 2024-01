L’OM passe à l’action et grille l’OL pour Saïd Benrahma

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Disparue des radars marseillais, la piste menant à Saïd Benrahma est subitement revenue en force, car l'OM a fait une offre, refusée, et se prépare à en faire une deuxième dans l'espoir de battre l'OL pour l'international algérien.

Ailier algérien non convoqué pour la Coupe d’Afrique des Nations, Saïd Benrahma est dans l’optique de changer d’air et donc de club cet hiver. West Ham n’y est pas opposé, à condition de s’y retrouver sur le plan financier. Autant dire que le chemin est encore long, mais son profil met en tout cas en appétit deux clubs français. Et comme d’habitude, ce sont les deux Olympiques que l’on retrouve sur le même dossier : l’OL et l’OM. En tout début de mercato, le nom de l’ancien niçois avait été évoqué à Marseille, qui s’était toutefois retiré de cette course faute de liquidités. Et cela malgré la préférence du joueur. L’OL s’était placé, discutant même avec Benrahma, mais sans pour le moment passer par les négociations avec West Ham.

La deuxième offre de l'OM arrive

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benrahma (@saidbenrahma11)

Pablo Longoria a décidé d’accélérer subitement dans ce dossier affirme Foot Mercato, pour qui l’OM a formulé une offre de prêt avec option d’achat aux Hammers pour s’octroyer les services de l’ancien niçois. Une offre immédiatement refusée par le club londonien, qui entend effectuer soit une vente sèche, soit un montant bien supérieur pour l’option d’achat. La somme demandée par West Ham serait de l’ordre de 23 millions d’euros tout de même. Le média spécialisé précise que Marseille va relancer rapidement ce dossier, en espérant que son insistance lui permette de trouver un accord pour boucler ce recrutement. De son côté, Saïd Benrahma est dit très patient alors qu’il reste encore deux semaines sur le marché des transferts. Un timing qui risque de provoquer un coup de chaud dans les prochains jours, sachant que Pablo Longoria a bien compris que Gennaro Gattuso souhaitait un renfort offensif pour la seconde partie de saison.