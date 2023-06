L’OM face à Lens au mercato, les supporters salivent

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a repéré une pépite française qui évolue en Suisse, et va certainement se battre avec le RC Lens pour faire signer Andy Diouf, tout juste vendu par le Stade Rennais. Il pourrait donc revenir plus tôt que prévu en Ligue 1, si l'un des deux dauphins du PSG venaient à rafler la mise.

Toujours pas d’entraineur et toujours pas de recrue pour l’Olympique de Marseille, qui démarre tout doucement son marché des transferts. Pourtant, il n’y a pas beaucoup de temps à perdre, sachant que le tour préliminaire de la Ligue des Champions viendra très vite au mois d’août. Mais Pablo Longoria multiplie les pistes sans pour le moment avoir trouvé de quoi finaliser. Au milieu de terrain, il devrait y avoir du changement, et le président de l’OM rêve de faire un joli coup en faisant venir un joueur tout juste recruté par le FC Bâle. En effet, formé au Stade Rennais, Andy Diouf avait surpris tout le monde en étant prêté chez le club suisse. Ses performances ont fait l’unanimité, et Nice a pu s’en rendre compte lors de son élimination en Europa Conférence League. Résultat, Andy Diouf a été recruté définitivement par Bâle, qui devrait le vendre sans plus tarder cet été pour faire une très belle opération financière.

Selon L’Equipe, Lens et l’OM sont à la lutte pour le natif de Neuilly-sur-Seine, qui a passé une partie de sa formation au PSG. Acheté 5,5 ME par le FC Bâle, Diouf en vaut quasiment le double, mais à 20 ans, sa marge de progression est considérée comme énorme. Pas étonnant que les deux dauphins du PSG en Ligue 1 se battent pour récupérer le milieu axial gaucher qui fait clairement saliver ceux qui suivent les progrès des pépites tricolores.