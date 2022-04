L’OM et l’OL se battent pour un champion du monde

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Utilisé à seulement 23 reprises en Liga cette saison, Thomas Lemar affiche un bilan décevant à l’Atlético de Madrid avec 4 buts et 5 passes décisives.

Malgré un talent monstrueux, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco peine à s’imposer comme un joueur incontournable aux yeux de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid. Il faut dire que Thomas Lemar est confronté à une concurrence démentielle avec Antoine Griezmann, Joao Felix ou encore Koke dans son secteur de jeu. Mais tandis que son contrat avec l’Atlético de Madrid arrivera à expiration en juin 2023, soit dans un peu plus d’un an, les Colchoneros pourraient être tentés de le faire partir afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans douze mois. A en croire le site Fichajes.net, deux clubs français sont à l’affût pour récupérer Thomas Lemar, même si ce dossier s’annonce d’ores et déjà compliqué en raison des émoluments du champion du monde à l’Atlético de Madrid. Les deux clubs intéressés sont Marseille et Lyon…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thomas ⚽️🙏 (@thom_lemar27)

Lemar suivi par l'OM, l'OL... et Monaco ?

Le média espagnol croit savoir que l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt auprès de l’Atlético de Madrid afin de sonder les dirigeants espagnols sur la situation de Thomas Lemar, lequel a été recruté pour la coquette somme de 72 millions d’euros en provenance de l’AS Monaco en juillet 2018. Le club de la Principauté serait d’ailleurs lui aussi attentif à la situation de son ancien joueur. Et si l’ASM n’a pour l’instant pas entrepris de démarches concrètes pour faire revenir Thomas Lemar, elle reste à l’affût, au cas où une belle opportunité se présente dans ce dossier. Reste maintenant à voir comment le mercato de Thomas Lemar évoluera, alors que l’ancien milieu gauche de l’Equipe de France pourrait prendre la décision de rester une ultime saison à l’Atlético de Madrid afin d’y prouver sa valeur. Un choix qui n’arrangerait pas le club espagnol, plutôt dans l’optique de limiter la casse en vendant Thomas Lemar cet été avant qu’il ne soit libre…