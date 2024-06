L'OL n'est plus seul sur Archie Brown, un club de L1 débarque

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Avec le probable départ de Nicolás Tagliafico, l'Olympique Lyonnais va devoir recruter un nouveau latéral gauche. Un jeune joueur anglais qui évolue dans le championnat belge intéressé les dirigeants lyonnais.

La qualification acquise en Europa League, sur le fil, va permettre à l'OL de pouvoir mieux se renforcer cet été. Une aubaine pour le club rhodanien, menacé d'une relégation au début de l'exercice 2023/2024. Néanmoins, plusieurs départs sont à prévoir, notamment chez les cadres. Lyon va donc devoir recruter de manière intelligente, en misant sur l'avenir. C'est pourquoi d'après les renseignements du journal L'Équipe, les Gones suivent la trajectoire d'Archie Brown. Le latéral gauche évolue à La Gantoise. Cette saison, il a disputé 44 matchs, pour 4 passes décisives délivrées. Solide défensivement, il s'est distingué dans le championnat belge et compte deux sélections avec l'équipe anglaise des U21. Strasbourg est également sur le coup pour l'ancien joueur de Derby County.

Lyon et Strasbourg à la lutte

Camp done🦁

GLORY TO GOD✨ pic.twitter.com/BEmF1gxuYA — Archie Brown (@__archh) June 13, 2024

Sur Transfermarkt, il est évalué à 5 millions d'euros. Mais si l'OL veut le recruter, il faudra probablement débourser légèrement plus. Strasbourg, passé sous le pavillon de BlueCo, propriétaire de Chelsea, est également en mesure de faire le nécessaire financièrement pour recruter Archie Brown. Le natif de Birmingham est sous contrat avec La Gantoise jusqu'en juin 2027 et vient de réaliser sa première saison pleine en club. Outre le dossier du défenseur de 22 ans, Lyon doit également gérer de plusieurs autres joueurs, à commencer par Rayan Cherki, courtisé par le Paris Saint-Germain, qui a formulé une offre de 15 millions d'euros à l'OL. Wilfred Ndidi est également dans le viseur des Lyonnais, alors que Jake O’Brien et Alexandre Lacazette pourraient quitter le club cet été. Concernant les autres arrivées, Jesper Lindstrom est la première recrue estivale attendue du côté de Lyon.