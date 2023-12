L’OL et l’OM l’ignorent, M’Vila pousse un coup de gueule

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Libre depuis la fin de son contrat à l’Olympiakos l’été dernier, Yann M’Vila se verrait bien rebondir en Ligue 1. Le milieu de terrain avait notamment lancé un appel à Lyon et Marseille. Mais les clubs français ont apparemment gardé de mauvais souvenirs de ses précédents passages dans l’Hexagone.

Depuis quelques semaines, Yann M’Vila n’hésite pas à lancer des appels du pied. Le milieu de 33 ans n’a toujours pas rebondi depuis la fin de son contrat à l’Olympiakos l’été dernier. D’où le petit message notamment adressé aux Olympiques avant la trêve. « Si je peux être intéressé par l'OM et l'OL ? Oui, ce sont deux bons clubs, avec de très bons projets, avait-il répondu sur Prime Video. Je pense que mes qualités sont compatibles avec ces deux équipes. Donc pourquoi pas. »

Yann M’Vila (33 ans), qui est libre de tout contrat, est plus que jamais déterminé à l’idée de retrouver un club, pourquoi pas en Ligue 1 ! 🇫🇷 💪



Et c’est loin d’être simple…



« Je parlais avec un club en France qui a dit "M’Vila ? Non, il va prendre trop de place !" » pic.twitter.com/MPwlKT6epL — Footballogue (@Footballogue) December 29, 2023

On peut penser que son agent a également fait le travail en coulisse, sans succès. Yann M’Vila assure ne pas manquer d’offres en Europe et dans le monde entier. Mais avant l’accouchement de sa femme, l’ancien Stéphanois aimerait rentrer en France. « Mais il y a quelque chose qui bloque, a-t-il constaté dans un entretien accordé à Footballogue. Par exemple, je vais donner une anecdote. »

« Je parlais avec un club en France qui a dit : "M’Vila ? Non, il va prendre trop de place dans l’effectif." Il y en a aussi beaucoup qui vont dire : "Non c’est trop d’argent." Ils pensent que j’ai le salaire de Neymar ? Alors qu’on n’a même pas discuté, rien du tout, a regretté l’international français. Ils ne veulent pas apprendre à connaître les gens. Ils vont dire : "Non, il n’a pas changé, c’est le même, celui de 2012…" »

M'Vila déçu des clubs français

« Ça me peine parce que quand tu essaies d’évoluer, les gens ne sont pas d’accord. Ils vont voir ta tête et te dire non. Juste venez discuter avec moi vous allez comprendre, a réclamé le joueur formé à Rennes. J’ai appris pas mal de mes erreurs. Aujourd’hui je ne suis pas là à chercher la gloire que j’ai pu avoir dans le passé. »

« J’aime le foot, j’ai de l’expérience, et quand des fois je vois le niveau actuel ou certains clubs en difficulté en Ligue 1, je sais que dans la plupart des clubs, je joue. Je peux leur apporter un plus sur et en dehors du terrain. Si demain je retrouve un club, tu me laisses même pas une semaine et je suis opérationnel. Quand j’ai signé à Sunderland, ça faisait six mois que je n’avais pas joué. Je suis arrivé j’ai joué direct », a rappelé Yann M’Vila, dans l’attente d’un coup de fil décisif.