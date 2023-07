L'énorme coup que prépare MU au Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Harry Maguire n'est plus désiré à Manchester United. Alors qu'un départ de l'Anglais est préparé par les Red Devils, la venue de son successeur l'est tout autant. Manchester United ne vise rien de moins que David Alaba (Real Madrid).

Après une bonne première saison, Erik Ten Hag accélère désormais la construction du nouveau Manchester United. Le manager néerlandais a déjà conclu les recrutements d'André Onana et de Mason Mount pour la saison prochaine. Il doit désormais se pencher sur le chantier de la défense. Harry Maguire a été écarté et devrait être cédé au mercato. Manchester United doit lui trouver un remplaçant à la hauteur pour épauler au mieux Raphael Varane. Les Red Devils ont trouvé leur homme et c'est un récent vainqueur de la Ligue des champions : David Alaba.

Alaba à MU, Leny Yoro pour prendre sa place ?

Le défenseur autrichien du Real Madrid est approché sérieusement par les Mancuniens. Selon le média anglais FootballFanCast, Ten Hag serait « obsédé » par la signature d'Alaba cet été. L'hypothèse d'un futur transfert est jugée très sérieuse, Alaba ayant déjà un pré-accord avec Manchester United. Séduit par le profil polyvalent du défenseur, souvent central mais aussi parfois latéral, Manchester United compte dépenser 50 millions d'euros sur lui.

Même s'il n'est arrivé qu'il y a deux ans au Real, Alaba ne constituerait pas forcément une perte dramatique pour les Merengue. Le média TeamTalk avance que le club madrilène vise désormais le jeune lillois de 17 ans Leny Yoro comme successeur d'Alaba. Le Real Madrid pourrait accélérer sur le dossier de la jeune pépite française en cas de vente confirmée de l'Autrichien. Un transfert qui rappelle déjà celui de Raphael Varane (18 ans en 2011) en provenance de Lens. A l'instar du champion du monde 2018, Yoro pourrait grandir dans l'ombre des Rudiger, Militao et Nacho pour à terme symboliser l'avenir du Real sur le terrain.