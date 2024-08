L’Atlético va payer 95 ME pour Julian Alvarez ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le transfert de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid se confirme et les Colchoneros vont payer une somme record pour s’offrir les services de l’attaquant argentin, lequel était par ailleurs convoité par le PSG.

Depuis lundi, le transfert de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid fait peu de doutes. Ce mardi, l’information se confirme et les détails tombent les uns après les autres au sujet du départ de l’international argentin. Manchester City ne s’est jamais opposé au départ de Julian Alvarez, à condition de s’y retrouver financièrement… et ce sera le cas. Le très sérieux David Ornstein de The Athletic nous en dit un peu plus ce mardi sur le montant du transfert de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid.

Une vente record pour Manchester City

Les Colchoneros vont faire sauter la banque pour recruter celui qui vient de disputer les Jeux Olympiques puisque l’Atlético va payer 95 millions d’euros bonus compris pour Julian Alvarez, qui était aussi courtisé par le Paris Saint-Germain. Avec un tel transfert, le buteur de 24 ans va tout simplement devenir le joueur le mieux vendu par Manchester City depuis la création du club. L’Atlético en revanche a déjà fait plus fort par le passé avec le transfert de Joao Felix en provenance de Benfica pour 127 ME en 2019. Espérons à Julian Alvarez une plus grande réussite dans la capitale espagnole que le Portugais.