Julian Alvarez au PSG, c'est NON

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant, le PSG avait accéléré sur le dossier Julian Alvarez. Mais le joueur argentin semble désormais très proche de signer à l'Atlético de Madrid.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Julian Alvarez est l’un de ceux qui revient le plus dans l’actualité du mercato. Il faut dire que l’attaquant de Manchester City est l’un des plus talentueux de sa génération. Malgré cela, il n’est pas un titulaire indiscutable chez le champion d’Angleterre en titre, la faute à la présence d’un certain Erling Haaland. Une aubaine pour les clubs à la recherche d’un attaquant et ils sont nombreux à avoir ciblé Julian Alvarez. Le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid étaient jusqu'à ce lundi les deux prétendants les plus sérieux de l’attaquant de 24 ans.

🚨 EXCLUSIVE: Atletico Madrid close to striking deal with Man City to sign Julian Alvarez. Not fully agreed but now in sight - clubs negotiating final price & payment terms. Would be at least 5x £14m #MCFC paid in 2022 + 24yo keen on #Atleti @TheAthleticFC https://t.co/5PCZMsAETj — David Ornstein (@David_Ornstein) August 5, 2024

Dimanche soir, le journaliste espagnol François Gallardo avait même lâché une bombe en faisant savoir que le PSG avait pris les devants dans le dossier Julian Alvarez à tel point que le club de la capitale aurait soumis une offre satisfaisante pour Manchester City et pour le joueur. Le transfert de Julian Alvarez à Paris semblait donc en bonne voie, et ce n’était pas vraiment pour plaire à Pep Guardiola. Interrogé en marge de la tournée américaine de son équipe, le coach catalan a tenu à rappeler qui était le patron et qui serait l’unique décideur d’un tel transfert. « Je n’ai rien à dire (sur Alvarez). C’est notre joueur, il reviendra bientôt. A son retour, je le serrerais dans mes bras, je féliciterais de la Copa America et nous discuterons des Jeux Olympiques » a brièvement répondu Pep Guardiola, lequel a rappelé à tous les courtisans de Julian Alvarez que jusqu’à preuve du contraire, le prodige argentin était toujours un joueur de Manchester City.

Cependant, David Ornstein l'affirme, un accord est imminent entre Manchester City, Julian Alvarez...et l'Atlético de Madrid. Le journaliste anglais de The Athletic précise que les Colchoneros auraient accepté en verser 70 millions d'euros, en cinq fois, à Manchester City pour faire venir le champion du monde argentin. Un sacré coup pour le club madrilène, et un échec pour le PSG qui visait très clairement le joueur des Cityzens. Sauf retournement de dernière minute, Julian Alvarez va donc débarquer en Liga, et pas en Ligue 1.