Kanté relancé avec les Bleus, Laurent Blanc le calme direct

De retour au premier plan pendant l’Euro 2024, le Français N’Golo Kanté a fait remonter sa cote sur le marché des transferts. West Ham a contacté ses dirigeants d’Al-Ittihad pour négocier son transfert. Mais l’équipe désormais entraînée par Laurent Blanc refuse catégoriquement de libérer son milieu de terrain.

Critiqué pour plusieurs de ses choix, le sélectionneur Didier Deschamps avait au moins raison pour N’Golo Kanté (33 ans). Malgré son exil en Arabie Saoudite l’été dernier, le milieu d’Al-Ittihad a gardé un niveau de jeu suffisant pour retrouver sa place en équipe de France. Le champion du monde 2018 avait commencé son Euro 2024 par deux énormes prestations contre l’Autriche (1-0) et les Pays-Bas (0-0), deux rencontres terminées avec le trophée d’homme du match. Ce genre de performances ne passent évidemment pas inaperçues.

Ancienne star de Premier League, N’Golo Kanté a refait grimper sa cote de popularité en Angleterre où West Ham se verrait bien l’intégrer à son effectif. Les Hammers ont effectivement contacté Al-Ittihad pour négocier le transfert de l’international tricolore. Le club londonien aurait même transmis une offre verbale à environ 18 millions d’euros, révèle The Athletic. La proposition a immédiatement été refusée. La source indique que le pensionnaire de la Saudi Pro League ne discutera pas en dessous des 30 millions d’euros.

🟡⚫️ Al Ittihad stance on N'Golo Kanté remains very clear as revealed yesterday: no intention to sell Kanté this summer.



Laurent Blanc and club board are planning with Kanté as key part of the project, despite West Ham approach.