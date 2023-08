John Textor rêve d'Eden Hazard mais l'OL attendra son tour

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Sans club depuis le début de l'été, Eden Hazard reste dans le flou concernant son futur. Retraite ou pas pour le Belge ? Plusieurs clubs sur plusieurs continents entendent bien lui faire poursuivre sa carrière et John Textor est dans le coup.

Eden Hazard va t-il remontrer l'étendue de sa palette technique sur un terrain de football ? A 32 ans, le désormais ex-international belge ne sait même pas lui-même si cela sera le cas. Depuis la fin de son contrat au Real Madrid en juin dernier, Hazard se repose tranquillement en famille et n'a pas démarré une nouvelle aventure. L'heure n'est pas officiellement à la retraite définitive d'autant qu'il étudie avec attention les offres au mercato. Le quotidien espagnol AS détaille les possibilités de rebond qui lui sont offertes cet été. Trois destinations différentes pour Eden Hazard, toutes hors d'Europe.

MLS, Arabie saoudite ou... Botafogo pour Hazard

Le prodige belge est une cible de longue date des franchises de MLS. Alors que l'Inter Miami était sur les rangs tout comme les Los Angeles Galaxy selon Foot Mercato, AS avance le nom des Whitecaps de Vancouver comme possible destination pour Hazard dans le championnat nord-américain. Ensuite, autre destination capable de lui offrir un salaire élevé : l'Arabie saoudite. Alors que Hazard a récemment refusé une offre d'Al-Hilal, une nouvelle offensive d'un autre club saoudien serait dans les tuyaux selon AS. Enfin, la troisième option pour Hazard concerne le Brésil et le club de Botafogo.

Ça se précise pour Eden Hazard !https://t.co/blU91WDgSn — Foot Mercato (@footmercato) August 9, 2023

La formation de Rio de Janeiro détenue par John Textor vise aussi le joueur belge. Le propriétaire américain de l'OL a déjà voulu recruter Eden Hazard par le passé, sans toutefois y parvenir. Le projet serait moins intéressant financièrement mais il a quand même des atouts. Quoi de mieux qu'un peu de temps de jeu dans le pays du foot pour se relancer, qui plus est chez le confortable leader du championnat (13 points d'avance à l'approche de la mi-saison) ? Un transfert à Botafogo pourrait favoriser un retour en Europe du joueur au sein d'une autre écurie de la galaxie Eagle Football. Non pas à l'OL mais au RWD Molenbeek en Belgique où évolue Kylian Hazard, le frère d'Eden.