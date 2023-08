Incroyable, Harry Kane repousse le Bayern

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Annoncé proche de rejoindre le Bayern Munich contre au moins plus de 100 millions d'euros, Harry Kane pourrait contre toute attente rester à Tottenham. Son avenir n'est pas complètement scellé.

Harry Kane est encore loin d'être un joueur du Bayern Munich. Depuis que le PSG a recruté Gonçalo Ramos, les Bavarois sont les seuls à être sur le dossier de l'attaquant anglais durant ce mercato estival. Toutefois, bien qu'il reste une seule année de contrat à Kane, Tottenham se montre très gourmand et n'hésite pas à faire grimper les enchères. Le joueur qui a récemment fêté ses 30 ans a des envies de départ, surtout qu'il ne va pas disputer de coupe d'Europe la saison prochaine. David Ornstein, journaliste pour The Athletic a annoncé que le Bayern Munich avait trouvé un accord avec les Spurs pour un montant supérieur à 100 millions d'euros. Ce qui ferait de l'Anglais le joueur le plus cher de l'histoire du club allemand. Cependant, le natif de Walthamstow n'a pas encore pris de décision finale concernant son avenir.

Kane refuse finalement le Bayern et reste à Tottenham

Harry Kane to Bayern Munich is a long way from being done. Kane is still leaning towards staying at Tottenham at the moment — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) August 10, 2023

Aussi surprenant que cela puisse paraître, et alors qu'il semble n'avoir aucune chance de garnir son armoire à trophées en restant à Tottenham, Harry Kane pourrait bien rester à Londres. Le correspondant de Sky Sports Kaveh Solhekol avance que l'international anglais (84 sélections) hésite encore sur sa future destination. Son choix se penche même plus vers Tottenham plutôt que le Bayern Munich pour le moment. Le numéro 10 des Spurs se sert peut-être des Munichois pour obtenir une revalorisation salariale, à moins que l'Allemagne ne lui plaise pas tant que cela. Toujours est-il que le dossier Harry Kane risque de faire encore beaucoup de bruit d'ici la fin du marché des transferts. Le Bayern n'abdique pas et fait toujours le forcing pour s'offrir l'attaquant des Three Lions, même si le plus difficile semblait fait avec l'accord entre les deux clubs trouvé ce jeudi.