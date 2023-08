Il snobe le Real pour l'Arabie Saoudite, Toni Kroos s'énerve

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Malgré l'intérêt de nombreux grands clubs européens, Gabriel Veiga devrait rejoindre contre toute attente l'Arabie saoudite. Un départ surprenant, surtout compte tenu de son âge. Un choix qui ne semble pas du tout plaire à Toni Kroos.

Après une très bonne saison au Celta Vigo, Gabriel Veiga a attiré l'intérêt des plus gros cadors européens. Arsenal, le PSG, Naples ou le Real Madrid étaient prêts à le recruter. Luis Campos avec son rôle de conseiller à Vigo, pensait d'ailleurs avoir une longueur d'avance pour le faire signer dans le club de la capitale. Mais finalement, comme l'a annoncé Fabrizio Romano, il y a de fortes chances pour que l'Espagnol rejoigne Al Ahli. Le club saoudien a frappé fort lors de ce mercato estival et a déjà recruté Édouard Mendy, Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin, Franck Kessié, Roger Ibañez, Merih Demiral et va donc accueillir le milieu de terrain qui préfère rejoindre le championnat saoudien à 21 ans, plutôt que de découvrir un grand club d'Europe. Un choix très clairement pas apprécié par Toni Kroos.

Gabi Veiga zappe le Real Madrid, Toni Kroos est gêné

L'Allemand a commenté la publication de Fabrizio Romano qui annonçait le transfert. « Honteux », balance le métronome du Real Madrid qui pensait certainement que Gabriel Veiga allait devenir son nouveau coéquipier. Naples avait pourtant un accord avec le joueur mais ce dernier a décidé de remballer les récents champions d'Italie pour rejoindre la formation de Matthias Jaissle, l'ancien coach que RB Salzburg, qui aurait été déterminant dans le choix de Gabri Veiga. Toni Kroos pense probablement que cette décision est plus financière que sportive, ce qui est souvent annoncé pour les joueurs dans la dernière ligne droite de leur carrière. Le champion du monde 2014 estime qu'il n'est pas forcément intéressant de jouer dans le championnat d'Arabie saoudite pour un si jeune joueur, qui n'a encore rien prouvé dans un grand club européen. Mais nul doute que le salaire que lui propose Al-Ahli est incomparable avec ce qui lui était proposé sur le Vieux Continent.