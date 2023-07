Harry Kane, sa femme déchire l'offre du PSG

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le Bayern Munich a accéléré pour une arrivée prochaine d'Harry Kane. Les Bavarois ont transmis une troisième offre à Tottenham. Convaincra t-elle enfin l'exigeant Daniel Levy ? La femme de l'attaquant y croit, étant déjà en Bavière pour préparer le futur de la famille.

Lentement mais sûrement, Harry Kane prend le chemin de Munich pour le nouveau chapitre de sa carrière de footballeur. Après plus de 10 années passées à Tottenham, Kane veut changer d'air et enfin gagner des titres. Rien de mieux que le Bayern pour y parvenir. L'Anglais privilégie ce transfert depuis le début de l'été, rejetant notamment les approches du PSG. L'opération est finalement entre les mains de Daniel Levy, le président de Tottenham. Ce dernier veut un prix supérieur à 100 millions d'euros pour céder son buteur à un an de la fin de son contrat. Après deux offres refusées, le Bayern toucherait au but avec une troisième offre qui sera transmise dans les prochaines heures.

Kane cherche déjà une maison et une école en Allemagne

Convaincu que le transfert va se faire et surtout motivé pour qu'il se fasse, Harry Kane prépare déjà sa vie en Allemagne. C'est ce qu'a révélé le journal allemand Bild. Alors que le buteur est actuellement en Thaïlande pour la préparation d'avant-saison avec Tottenham, sa femme s'occupe déjà de l'arrivée de la famille Kane en Bavière.

Harry Kane's house hunt! Tottenham striker's wife, Kate, has been 'looking at properties in Munich' https://t.co/P1UCADHRkU — Mail Sport (@MailSport) July 22, 2023

Cette semaine, son épouse Katie et d'autres membres de la famille sont allés visiter des maisons dans la commune de Grunwald, limitrophe de Munich. En outre, Katie en a aussi profité pour visiter des écoles internationales pour les trois (bientôt quatre) enfants du couple. A défaut de confirmer l'existence d'un accord financier Bayern-Tottenham, cet indice révèle bien qu'Harry Kane est focalisé sur la piste bavaroise. Le PSG est désormais hors-jeu et doit se concentrer sur les autres attaquants qu'il cible.