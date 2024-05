Lille-OL, pourquoi c'est le choc du lundi

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Lundi 6 mai, le LOSC reçoit l'Olympique Lyonnais au stade Pierre-Mauroy pour le compte de la 32e journée de la Ligue 1. Un match programmé à cette date pour une raison particulière et qui sera décisif dans la fin de saison des deux clubs.

Quatrième de la Ligue 1 avec 55 points, Lille est assuré de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Reste à savoir laquelle. En cas de victoire contre Lyon et de défaite pour l'OGC Nice contre Le Havre, les Dogues seront automatiquement qualifiés en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Avec seulement 6 défaites, Lille est l'une des équipes les plus régulières du championnat. Seul le PSG a moins perdu cette saison (1 défaite). Ce match a été décalé au lundi 6 mai en rappel de la date anniversaire du drame de Furiani le 5 mai 1992. Depuis, aucun match de football professionnel ne se dispute ce jour-là ce qui explique que la rencontre ne se jouera pas ce dimanche. Ainsi, l'OL va se déplacer pour tenter de croire encore à ses chances de qualification européenne.

Un choc décisif dans la fin de la saison de la Ligue 1

Le sprint final 👊



Le calendrier du mois de mai pour les Dogues 📆 pic.twitter.com/8MKpWADPAi — LOSC (@losclive) May 1, 2024

Huitième avec 44 unités au compteur, Lyon peut encore espérer accrocher la sixième place, qualificative pour l'Europa Conference League. Une compétition encore étrangère au club rhodanien. Pour l'OL, il faudra réaliser un sans-faute dans cette fin de saison où rien n'est encore joué. Ce choc entre Lillois et Lyonnais sera également l'occasion de comparer Jonathan David (17 buts) et Alexandre Lacazette (16 buts). Ils sont respectivement le deuxième meilleur buteur et le troisième meilleur buteur de la Ligue 1. Lille est une forteresse à domicile et n'a perdu qu'un seul de ses 14 derniers matchs contre le club entraîné par Pierre Sage en championnat. Cette rencontre sera également la centième de l'histoire entre les deux équipes. Pour le moment, l'avantage est pour le LOSC qui compte 37 victoires contre 34 pour l'OL, ainsi que 28 matchs nuls. Lyon va devoir créer un exploit pour s'imposer.