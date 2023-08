Harry Kane, l'arrogance allemande sidère l'Angleterre

Pas à pas, le Bayern Munich progresse pour un transfert d'Harry Kane cet été. Un accord financier n'a pas encore été trouvé avec Tottenham mais c'est tout comme pour les Bavarois. Ces derniers ont déjà bien préparé l'arrivée de l'attaquant anglais.

Tottenham en a fait souffrir plus d'un pour le recrutement de son attaquant vedette Harry Kane. Le prolifique buteur n'a plus qu'un an de contrat restant chez les Spurs, néanmoins il n'est pas bradé pour autant au mercato. Profitant de la concurrence acharnée entre le Bayern Munich et le PSG, Tottenham a fixé le prix du joueur bien au-delà des 100 millions d'euros. Un montant excessif mais, peu à peu, le club bavarois a du se résoudre à faire un gros effort financier. Selon le Daily Mirror, le Bayern est « confiant » à l'idée de conclure rapidement le transfert à hauteur de 95 millions de livres Sterling (109 millions d'euros tout de même).

Une offre suffisante pour recruter Harry Kane ? Le Bayern Munich en est sûr. Selon le journal anglais, les Bavarois n'ont même pas encore officialisé la venue de Kane qu'ils préparent déjà les détails de son arrivée. Dans cette optique, ils lui ont trouvé une luxueuse villa dans la très chic commune de Grunwald. Kane serait ainsi le voisin de Karl-Keinz Rummenigge tout comme celui de Leroy Sané. En outre, Kane et le Bayern discutent déjà du futur numéro de maillot de l'attaquant tout comme de sa future place dans le vestiaire bavarois.

