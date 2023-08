Harry Kane au Bayern, Tottenham dit enfin oui

Après des semaines de négociations intenses, Daniel Levy a enfin dit oui à la dernière offre du Bayern Munich.

Selon The Athletic, les deux clubs sont désormais d’accord pour l’arrivée de l’attaquant anglais en Bavière. L’offre est supérieure à 100 millions d’euros, hors bonus, et permettra donc au buteur historique de Tottenham de quitter son club formateur un an avant la fin de son contrat pour un montant record.

🚨 EXCLUSIVE: Bayern Munich have reached an agreement with Tottenham to sign Harry Kane, sources in Germany indicate. #FCBayern proposal worth above €100m accepted by #THFC. 30yo has been leaning towards staying but must now make a decision @TheAthleticFC https://t.co/mPjC3YPDnH