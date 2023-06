Mercato ‍: Harry Kane au Bayern Munich, l’offre tombe

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Cible prioritaire du Bayern Munich lors de ce mercato estival, Harry Kane a fait l’objet d’une première offre de la part du club bavarois.

Un temps dans le viseur du Paris Saint-Germain afin de renforcer le secteur offensif du club de la capitale, Harry Kane est également la priorité du Bayern Munich. Le champion d’Allemagne en titre veut impérativement s’offrir les services d’un avant-centre, un an après le départ non-compensé de Robert Lewandowski. Le buteur de Tottenham, en fin de contrat avec les Spurs jusqu’en juin 2024, est la priorité du club allemand.

🚨 EXCLUSIVE: Bayern Munich have today submitted an official proposal to sign Harry Kane from Tottenham Hotspur. #FCBayern written offer to #THFC for 29yo striker worth €70m + add-ons. England captain has 1yr left of existing Spurs contract @TheAthleticFC https://t.co/2EDdre3uiG — David Ornstein (@David_Ornstein) June 27, 2023

Et les choses s’accélèrent puisque selon les informations de The Athletic, le Bayern Munich a soumis une proposition ferme s’élevant à 70 millions d’euros plus des bonus pour l’international anglais. Tottenham n’est pas fermé à un départ de son joueur en Allemagne puisque la priorité de Daniel Levy est d’éviter une vente de Kane dans un autre club de Premier League tel que Manchester United par exemple. Pour l’heure, la réponse des Spurs n’a toutefois pas été donnée et il n’est pas impossible qu’elle soit refusée afin de récupérer une somme plus importante. Reste maintenant à voir si le Bayern Munich devra surenchérir pour rafler la mise dans le dossier Harry Kane.