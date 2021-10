Haaland ne veut pas de Mbappé comme coéquipier

Dans : Mercato.

Déterminé à franchir un cap l’été prochain, Erling Haaland tentera de rejoindre une formation plus ambitieuse que le Borussia Dortmund. L’attaquant norvégien aura sûrement l’embarras du choix parmi ses nombreux courtisans qui devront respecter certaines exigences.

Retenu cet été malgré ses envies d’ailleurs, Erling Haaland a accepté la décision de ses supérieurs. L’attaquant du Borussia Dortmund n’a pas bronché en interne ni dans les médias. Et son agent Mino Raiola, toujours prêt à mettre la pression, n’a pas non plus créé de problèmes. Le clan du joueur aurait-il obtenu des garanties pour le prochain mercato estival ? Une chose est sûre, c’est que le Norvégien sera beaucoup plus difficile à conserver au terme de cette saison.

Le Borussia Dortmund tente de le convaincre avec une prolongation assortie d’un salaire quasiment doublé. Mais selon les informations du quotidien espagnol Marca, Erling Haaland a bien décidé de partir à l’été 2022. Son représentant Mino Raiola serait actuellement à la recherche d’un gros contrat pour son client qui, d’après certaines rumeurs persistantes, bénéficierait d’une clause lui permettant désormais de partir contre un chèque de 75 millions d’euros. Un montant abordable et très intéressant pour un buteur de ce calibre. Ce qui explique peut-être la présence de Manchester City et du Paris Saint-Germain à l’affût sur ce dossier.

Haaland et Mbappé incompatibles

Récemment, la presse italienne indiquait que les Parisiens étaient les derniers à avoir pris des renseignements. Et à apprendre que le clan Erling Haaland réclame un salaire annuel d’environ 50 millions d’euros ! Autant dire que la somme fait réfléchir, sachant que ce ne serait pas la seule exigence de l’international norvégien. En effet, l’ancien joueur du RB Salzbourg, à l’image de Kylian Mbappé, voudrait devenir LA star d’une grande équipe. Les deux attaquants seront donc réticents à l’idée de jouer ensemble, malheureusement pour le Real qui envisagerait les deux signatures.