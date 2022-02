Haaland : Man City va faire pleurer le PSG et l'Espagne

Erling Haaland est un homme convoité dans toute l'Europe. Le Norvégien devrait quitter le Borussia Dortmund l'été prochain mais pour aller où ? Si le Real Madrid et le FC Barcelone sont les plus gros prétendants, Manchester City pourrait les coiffer sur le poteau.

En football et surtout quand il s'agit de recrutement, les choses s'accélèrent très vite et cela nécessite de réagir vite pour les clubs. Pour le cas d'Erling Haaland, les prochaines semaines voire les prochaines heures vont être importantes. En effet, jeudi soir, Dortmund se rend sur le terrain des Rangers pour combler son retard de deux buts en seizième de finale de Ligue Europa. Une élimination précipiterait sûrement les choses concernant l'avenir du Norvégien dans la Ruhr.

Borussia Dortmund CEO Watzke on Erling Haaland future: “I'm sure that will be sorted out in the next few weeks”, he told Express. 🟡 #BVB



“It will take maybe a month, maybe six weeks”, Watzke added. pic.twitter.com/LJhQHqrSpk