Endrick et Mbappé, le Real traumatise le PSG

En plus de faire la cour à Kylian Mbappé, le Real Madrid rêve de la pépite brésilienne Endrick, également ciblée par… le PSG.

Toujours en lice pour recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid n’est pas en concurrence avec le Paris Saint-Germain uniquement sur ce dossier. Et pour cause, les deux géants du football européen sont également à la lutte pour recruter la pépite brésilienne Endrick, pour qui son club de Palmeiras attend près de 60 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Le Paris Saint-Germain est très intéressé par le buteur âgé de seulement 16 ans mais selon les informations d’UOL Esporte, le Real Madrid a pris l’avantage pour recruter la future pépite du football brésilien. Et pour preuve, un accord entre les différentes parties pourrait être signé durant le mois de décembre dans le cadre d’un transfert en 2024. Il faut dire que le Real Madrid, déterminé à signer Endrick, est prêt à poser les 60 millions d’euros réclamés par Palmeiras sur la table. Une information qui n’est pas vraiment surprenante dans la mesure où le Real Madrid est désormais un spécialiste du recrutement de jeunes pépites brésiliennes en post-formation.

Ces dernières années, le club merengue a procédé de la même façon avec Vinicius Junior ainsi qu’avec Rodrygo. Au vu de l’éclosion des deux internationaux brésiliens, actuellement au Qatar avec la Seleção pour disputer la Coupe du monde, il est clair que le Real Madrid est encouragé à répéter l’opération et c’est désormais Endrick qui est la priorité de Florentino Pérez. De son côté, Marca croit savoir que le joueur et son entourage sont très attentifs au recrutement à venir du Real et notamment de la possible arrivée de Kylian Mbappé ou d’Erling Haaland. Autrement dit, le clan Endrick est intéressé par un transfert au Real Madrid… à condition de bénéficier d’un temps de jeu important à court terme. Les médias internationaux rappellent par ailleurs qu’Endrick ne pourra pas rejoindre l’Europe avant ses 18 ans en 2024. Il y a donc encore le temps pour le Real Madrid de finaliser cette opération mais le club espagnol veut signer les accords avec Palmeiras au plus vite afin d’être certain de ne pas se faire griller par la concurrence alors que le PSG et Chelsea sont également très chauds sur le dossier.