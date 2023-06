Guardiola lâche 120ME pour conserver la Ligue des Champions

Vainqueur de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, Manchester City compte bien instaurer une dynastie. Pour y parvenir, le club anglais se prépare à un énorme remaniement cet été.

Notamment grâce à l'arrivée d'Erling Haaland, Manchester City a enfin remporté la Ligue des Champions, compétition qui fuyait désespérément les Cityzens depuis plusieurs saisons. Le club anglais souhaite toutefois poursuivre son hégémonie sur le football européen et continuer d'être un favori pour toutes les prochaines éditions, à l'instar de ce qu'a fait le Real Madrid. Du côté de l'Etihad, le mercato estival risque d'être particulièrement animé avec les probables départs du capitaine Ikay Gundogan, de Bernardo Silva, d'Aymeric Laporte ou même de Kyle Walker. L'une des pistes de Pep Guardiola depuis quelque temps est Josko Gvardiol. Le champion d'Angleterre en titre essaye tant bien que mal de convaincre le RB Leipzig de lui céder sa pépite. Manchester City prépare une offre démentielle pour le défenseur international croate.

