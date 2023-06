Griezmann avec Cristiano Ronaldo, le pari fou des Saoudiens

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Avec une clause libératoire à 25 millions d'euros, Antoine Griezmann peut susciter bien des convoitises en Europe. C'est aussi le cas en Arabie saoudite où Al Nassr pense l'associer à Cristiano Ronaldo. Le club de Riyad a déjà rencontré l'entourage du joueur.

L'Arabie saoudite, partie pour devenir le nouveau monstre du foot mondial ? En tout cas, les stars s'accumulent dans la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Ruben Neves en attendant peut-être Hakim Ziyech dans les prochains jours. Les clubs du Royaume semblent être en mesure de signer n'importe quel joueur européen. La prochaine star ciblée est connue, il s'agit d'Antoine Griezmann. Le joueur de l'Atlético Madrid possède une faible clause libératoire de 25 millions d'euros seulement, laquelle le rend accessible à bien des clubs et surtout aux dépensiers saoudiens.

Contact établi, reste à séduire Griezmann

Selon les informations de Foot Mercato, Al Nassr n'a pas tardé à se positionner pour Grizou. Le club de Riyad, déjà possesseur de Cristiano Ronaldo depuis janvier, a pris contact avec l'entourage du joueur français. Une rencontre a même eu lieu dans la semaine à Londres entre les représentants de Griezmann et les dirigeants d'Al Nassr. Le but était de prendre la température du joueur avant de passer à la vitesse supérieure et de le persuader de jouer en Arabie saoudite.

Antoine Griezmann est clairement le seul élément difficile à convaincre dans le dossier. L'Atletico soulagerait ses finances en cédant le joueur et son gros salaire. Un transfert ramènerait en plus de l'argent frais, manquant en ce moment chez les Colchoneros. Mais, même avec un salaire en forte hausse, il ne sera pas aisé d'attirer Grizou. Ce dernier se sent bien sportivement à l'Atletico, en témoignent ses 15 buts et 17 passes décisives en Liga cette saison. Surtout, il est à l'aise dans l'environnement madrilène, avec son épouse espagnole et ses enfants. Pas sûr qu'il sacrifie cet aspect familial, d'autant que le rêve de Griezmann est de rejoindre la MLS en fin de carrière. Un championnat tout aussi valorisant financièrement mais un environnement largement plus apprécié par le joueur.