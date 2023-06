Griezmann a un dernier rêve, son avenir est scellé

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG doit recruter un nouveau joueur offensif. Plusieurs rumeurs ont envoyé Antoine Griezmann à Paris. L'attaquant français a immédiatement balayé cette possibilité.

De retour à l'Altetico Madrid, Antoine Griezmann a réalisé une excellente saison avec les Colchoneros sur un plan personnel. Meilleur passeur de la Liga avec 16 caviars distribués, le Français est également le joueur le plus décisif en Espagne sur l'exercice 2022/2023 avec 31 contributions offensives. Malgré l'absence de titre, Griezmann a réalisé l'une de ses saisons les plus abouties dans sa carrière. Également excellent avec l'équipe de France pendant la Coupe du monde au Qatar, l'ancien joueur du FC Barcelone est courtisé par le PSG. Le club de la capitale est intéressé à l'idée de recruter le natif de Mâcon, surtout avec le départ de Leo Messi mais également le probable transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Interrogé sur le sujet, Antoine Griezmann a écarté une possibilité de rejoindre le PSG.

Griezmann snobe le PSG et rêve avec l'Atletico Madrid

« J'ai déjà dit que j'étais très heureux à l'Atletico. Mon principal objectif c'est de gagner la Liga avec eux parce que je n'ai jamais gagné la Liga et pourquoi faire quelque chose de grand en Ligue des Champions. Je suis bien là-bas, je suis heureux. Ma famille est bien et il n'y aura pas de changement » a déclaré le joueur de 32 ans au micro de Yassin Nfaoui pour Téléfoot. Antoine Griezmann zappe complètement le PSG pour continuer d'écrire son histoire avec les Colchoneros. Grizou a notamment l'opportunité de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Altetico Madrid puisqu'il n'est plus qu'à 15 unités de Luis Aragones au classement des buteurs. Griezmann espère également remporter la Liga. Le Français n'a jamais soulevé le titre malgré 13 saisons passées en Espagne.