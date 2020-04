Foot : Trois mercatos pour le prix de deux, la FIFA dit banco !

Dans : Mercato.

En raison de la pandémie de coronavirus, les dates du prochain mercato sont totalement incertaines pour le moment.

Initialement, le mercato estival devait être ouvert de juin à fin août mais avec la crise sanitaire actuelle, le doute est total. Et pour cause, le mercato n’ouvrira pas ses portes avant la fin des compétitions et pour l’heure, il est évidemment impossible de savoir à quelle date les championnats se termineront… s’ils se terminent un jour. Ainsi, la FIFA envisage très sérieusement d’ouvrir une troisième période de mercato afin de venir en aide aux clubs, dont les finances sont en péril et qui comptent notamment sur le marché des transferts pour vendre des joueurs et équilibrer leurs comptes.

« Nous pourrions voir l'ouverture d'une troisième fenêtre de transferts » a indiqué James Kitching, directeur de la réglementation du football de la FIFA au micro de la chaîne allemande ARD, avant de poursuivre. « Nous devons reconnaître que le droit du travail ainsi que l'autonomie des clubs et des joueurs priment toujours ». Une information qui fera assurément le bonheur des différents clubs européens si elle venait à se confirmer dans les prochaines semaines. Car l’idée même de voir la période de mercato estival raccourcie en 2020 commençait sérieusement à inquiéter les clubs, notamment ceux faisant du trading leur fond de commerce et ceux accusant un déficit important, comme c’est par exemple le cas des Girondins de Bordeaux, de Saint-Etienne ou de Marseille en Ligue 1.