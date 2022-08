Fofana vers un transfert à 95 ME, mais pas au PSG

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Surveillé par le PSG lors de ce mercato estival, Wesley Fofana se dirige plus que jamais vers un départ à Chelsea, qui en a fait sa priorité.

Interrogé jeudi au sujet de l’avenir de son taulier Wesley Fofana lors de ce mercato estival, Brendan Rodgers, l’entraîneur de Leicester, avait été très clair en fermant la porte à un départ de l’international espoirs français. « Nous ne cherchons pas à le vendre. Il est un atout primordial. Il est un des tous meilleurs jeunes défenseurs. Une saison de plus avec nous serait parfaite pour son développement. Il travaille dur et s'entraîne bien » avait expliqué le coach des Foxes, rassurant par la même occasion les supporters de Leicester. Ceux-ci risquent de tomber de haut dans les jours à venir. Et pour cause, Foot Mercato annonce que le club britannique a ouvert la porte à un départ de Wesley Fofana pour la première fois depuis le début des négociations.

Wesley Fofana vers Chelsea pour 95 millions d'euros

Au cours des dernières discussions entre Chelsea et Leicester, les Foxes ont communiqué aux Blues le prix officiel exigé pour vendre Wesley Fofana. Le montant serait supérieur à 95 millions d’euros, une somme que Chelsea est en passe de payer pour s’attacher les services du prometteur défenseur de 21 ans, sous contrat avec Leicester jusqu’en 2027. Les négociations vont se poursuivre dans le week-end et Chelsea a bon espoir de boucler l’opération et ainsi s’attacher les services d’un second défenseur d’envergure, plusieurs semaines après la signature de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples. De son côté, le Paris Saint-Germain a observé le dossier Wesley Fofana sans jamais dégainer la moindre proposition. Christophe Galtier et Luis Campos adorent le joueur. Mais le PSG, désireux de ne pas surpayer comme l’a prouvé l’attitude du club parisien dans le dossier Milan Skriniar, ne s’est pas mêlé de la bataille en raison du prix XXL fixé par Leicester pour s’attacher les services de Wesley Fofana.