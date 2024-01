Florian Thauvin proposé à Lorient ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le mercato est le mois où tout peut se passer, et voir Florian Thauvin revenir en France est désormais une réelle possibilité. Le joueur qui avait porté l’OM sur ses épaules n’a jamais pu retrouver son niveau, avec son expérience au Mexique qui a mal tourné. Revenu en Italie, il ne parvient pas réellement à faire l’unanimité, et a été annoncé du côté de Nice ces derniers jours. Mais selon Ouest-France, son entourage l’a proposé au FC Lorient, où il pourrait rendre de fiers services pour aider le club breton à se maintenir en Ligue 1.

A 30 ans, l’international français est normalement loin d’être en fin de carrière, et le club breton a besoin d’un ou deux joueurs offensifs cet hiver. Le quotidien local explique toutefois que les discussions n’ont pas encore directement débuté, et que l’idée est étudiée simplement pour le moment. Florian Thauvin possède encore un an et demi de contrat avec Udine.