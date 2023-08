Fin du feuilleton, Harry Kane est à Munich ‍!

Le feuilleton de ce mois d’août va prendre fin puisque Harry Kane est à Munich et va s’engager dans les heures à venir en faveur du Bayern.

D’abord ciblé par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en début de mercato, Harry Kane va finalement rejoindre le Bayern Munich. Depuis plusieurs jours, les discussions sont très intenses entre le champion d’Allemagne en titre et Tottenham, autant que les rebondissements sont nombreux. Mais cette fois, le feuilleton va prendre fin puisque Sky Sports a filmé l’arrivée à Munich du capitaine de la sélection anglaise.

Pour rappel, un accord total a été trouvé pour une somme avoisinant les 120 millions d’euros entre le Bayern Munich et Tottenham pour Harry Kane. Ce matin encore, des revirements de situation semblaient possibles puisque certains médias indiquaient que les Spurs avaient interdit à son capitaine de voyager en Allemagne. Une information qui avait rapidement été démentie et à juste titre puisque ce vendredi soir, c’est bien à Munich que le meilleur buteur des Spurs va dormir.

Harry Kane has arrived at a hospital in Munich for the first part of his medical 🇩🇪 pic.twitter.com/0ZFJsWAcRB