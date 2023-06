Faire une Mbappé au Barça ‍? Dembélé déçoit le PSG

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

A l'instar de Kylian Mbappé au PSG, Ousmane Dembélé n'a pas encore prolongé au FC Barcelone alors que son contrat expire en 2024. Certains estiment que c'est pour mieux signer au PSG dans le futur mais le Barcelonais a un autre plan en tête.

Les joueurs en fin de contrat, la nouvelle hantise des grands clubs européens comme c'est le cas du PSG. Depuis une semaine, les Parisiens craignent de voir Kylian Mbappé partir libre en 2024. Mais, ils savent aussi tirer profit de cette situation dans le sens des arrivées. De cette manière, ils ont signé Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ou Milan Skriniar et envisagent d'en faire de même pour Ilkay Gundogan cet été. Un autre nom est cité comme pouvant arriver libre au PSG à moyen terme : Ousmane Dembélé.

Dembélé au PSG ? Il préfère rempiler 3 ans au Barça

L'ailier français n'a pas encore prolongé son contrat au FC Barcelone, lequel court jusqu'en juin 2024. Un départ libre est possible dans un an, un cas de figure déjà proche de se réaliser en 2022. Interrogé par Marca, Dembélé s'est toutefois montré rassurant par rapport aux supporters catalans. Envoyé au PSG par certains médias, l'ancien rennais a démenti cette information. Il a surtout indiqué qu'une prolongation était dans l'air du temps au FC Barcelone. Ne reste qu'à conclure au niveau des négociations désormais.

« Tout se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle mon contrat jusqu'en 2027, mon agent va leur en parler. Je suis heureux dans l'équipe et aussi chez moi à Barcelone. Nous verrons ce qui se passera. […] L'équipe est une famille. Je me sens très bien avec l'équipe et avec tout le monde. L'année dernière, il y a eu des négociations, mais c'est le football, je ne me voyais pas quitter le Barça à un moment ou à un autre. Beaucoup de choses ont été dites. Quand il y a des négociations, il y a des moments où les choses se passent mieux que d'autres, mais c'est le football. C'est comme dans Football Manager ou FIFA. [...] Je ne sais pas pourquoi on parle tant du PSG. Ce doit être parce que c'est un club français, mais il n'y avait et il n'y a rien avec le PSG », a répondu franchement le champion du monde 2018. Le PSG devra donc sortir le grand jeu pour Dembélé sur le plan financier ou se pencher sur une autre piste très rapidement.