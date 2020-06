Esp : Zidane veut Ocampos, son prix est déroutant

Dans : Mercato.

Buteur jeudi soir lors du match de reprise de la Liga entre Séville et le Bétis (2-0), Lucas Ocampos voit sa cote grimper de manière vertigineuse.

Avec 13 buts et 4 passes décisives pour sa première saison en Liga, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a conquis tout le monde en Espagne. Et les compliments dépassent largement les frontières de l’Andalousie pour l’international argentin puisque selon les informations obtenues par El GOL Digital, celui qui a également porté les couleurs de Monaco et du Milan AC figure dans le viseur… du Real Madrid. Convaincu par la mentalité mais également par le potentiel du joueur de 25 ans, Zinedine Zidane aurait demandé son recrutement à ses dirigeants du Real Madrid.

Reste que désormais, Lucas Ocampos n’est plus une trouvaille. Il s’agit déjà d’un joueur confirmé à l’échelle de la Liga, ce qui signifie que le Real Madrid va devoir casser sa tirelire s’il souhaite recruter Lucas Ocampos. En effet, le FC Séville a d’ores et déjà fait savoir aux Merengue qu’il ne négocierait pas en-dessous de 45 ME, une somme colossale quand on sait que les Andalous ont recruté Lucas Ocampos pour seulement 15 ME en provenance de l’Olympique de Marseille l’été dernier. Reste maintenant à voir si cette piste se confirmera pour le Real Madrid de Zinedine Zidane, qui devra toutefois parvenir à vendre Marco Asensio, James Rodriguez ou Gareth Bale afin de libérer de la place et diminuer considérablement la masse salariale. En attendant, Lucas Ocampos continue de faire son petit bonhomme de chemin au FC Séville, où il s’est imposé comme un titulaire indiscutable au point de tirer les penaltys, comme ce fut le cas jeudi face au Bétis dans le derby.